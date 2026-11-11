西奈山卫生系统伊坎医学院的研究人员发现，药品广告可能影响人工智能模型所推荐的治疗选择。据News-Medical报道，科学家测试了来自谷歌、OpenAI和Anthropic等大型科技公司的12个模型。

实验如何进行

研究人员向模型提供了由医生准备的相同临床案例。其中一个版本在案例描述前放置了明确标注的真实药物广告，另一个版本则没有广告。患者数据和可选治疗方案均未改变，因此研究人员能够评估广告信息本身的影响。

该团队共分析了33个临床情境中的258,559份AI回复。有广告时，模型在47.6%的回复中选择了被广告宣传的药物；没有广告时，这一比例为35%。在四个情境中，加入广告后，被宣传药物的选择率从零上升至100%。

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建议仍可能是可接受的

作者强调，广告的影响并不一定意味着会出现不安全或不恰当的建议。在这项研究中，广告并未显示出对未经证实的补充剂或明显非最优药物的推荐有明确增加。同时，AI可能会在多个临床上可接受的治疗选项之间改变偏好。

在一组文本回复样本中，模型仅在29.9%的情况下直接提及广告，尽管它们更常重复广告中的信息或说法。研究人员没有评估这类建议变化是否影响医生的实际处方、患者决定、治疗费用或治疗结果。

论文《Pharmaceutical advertising and drug recommendations by consumer-facing artificial intelligence: A controlled study》于2026年11月11日在线发表于《The Lancet Digital Health》。作者建议AI开发者和医疗系统在有无广告内容的情况下测试模型回复，披露广告内容的存在，并将推广材料与临床建议分开。

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