研究人员在巴西潘塔纳尔发现，美洲豹经常相互互动，并可能表现出社会行为。对13年观察数据的分析显示，这些动物不仅会成对相遇，还可能一起玩耍、相互舔舐、捕猎和巡逻领地，Mongabay报道。

记录到167次互动

自2013年以来，Jaguar ID项目的科学家在潘塔纳尔旱季——每年6月至10月——进行每日观察。他们通过照片和视频，根据皮毛上独特的玫瑰花斑纹识别出459只美洲豹。数据还补充了公民科学参与者收集的材料。

研究团队记录了167起美洲豹配对之间的互动。其中近一半发生在两只雄性之间，31%发生在一雄一雌之间，另有17%发生在两只雌性之间。约四分之一的接触具有攻击性。另有36.5%被认定为中性：动物在同一地区分别休息或捕猎。近39%的互动具有社会性质。

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雄性与雌性的差异

在社会行为的例子中，研究人员描述了来自不同窝的两只姐妹相互舔舐。另一起案例中，两只具有亲缘关系的雄性一起在领地内活动并巡逻。在已知家族历史的美洲豹中，具有亲缘关系的雄性更常出现积极接触。雌性则未发现这种规律。

研究作者瓦莱里娅·博龙推测，经常带有幼崽的雌性可能会表现得更具防御性。她将这一假设与该地区记录的一起幼崽被另一只雌性杀死的事件联系起来。研究人员还认为，由于潘塔纳尔环境有利且猎物丰富，雄性可能更能容忍彼此的存在。

与此同时，伯尔尼大学保护生物学家斯泰因·韦尔斯许伦警告说，所有观察都在河岸进行，那里美洲豹和猎物的密度都非常高。因此，这些结果不一定适用于其他地区的美洲豹种群。

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