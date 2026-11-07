一项针对美国成年人的长期研究发现，经常饮用含咖啡因咖啡与更低的痴呆风险以及随年龄增长保持更好的认知表现有关。饮用含咖啡因咖啡的最佳关联出现在每天喝两至三杯的人群中，ScienceDaily报道。

痴呆发生率的差异

对参与者的随访最长持续了43年。在饮用较多含咖啡因咖啡的人群中，每年每10万人记录到141例痴呆病例。对于很少饮用或完全不饮用此类咖啡的人，这一数字为每年每10万人330例。

饮用更多含咖啡因咖啡的参与者也较少报告主观认知功能下降，即一个人自己注意到的记忆或思维恶化。咖啡饮用量较高的人中有7.8%报告了这类变化，而几乎不饮用或不饮用含咖啡因咖啡的人中这一比例为9.5%。

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无咖啡因咖啡未显示出这种关联

咖啡与认知健康之间的关联不受痴呆遗传风险的影响。同时，每天饮用超过两至三杯咖啡与额外益处无关。

饮茶也与较低的痴呆风险和更好的认知表现有关。每天饮用一至两杯茶被证明是最有利的水平。该研究没有区分含咖啡因茶和无咖啡因茶，因此无法确定咖啡因在这一关联中的作用。

对于无咖啡因咖啡，没有发现类似关联。研究人员强调，所得结果表明的是关联，并不能证明咖啡会直接预防痴呆。

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