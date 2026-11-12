一项基于两座美国保险数据库数据的研究发现，与其他几种抗生素相比，在妊娠第一孕期服用抗生素多西环素与更高的妊娠丢失风险相关。该药物被广泛用于治疗痤疮、呼吸道感染、衣原体感染和梅毒，Live Science报道。

两座保险数据库的数据

发表在《Annals of Internal Medicine》期刊上的这项研究分析了12岁至55岁患者的224,870例妊娠。超过218,230名参与者在从受孕到第一孕期结束期间接受了呼吸道感染治疗，另有超过6,630名参与者接受了痤疮治疗。

约4,385名参与者在此期间获得了多西环素处方，而其他人则被开具替代抗生素。在患有呼吸道感染的患者中，多西环素组的妊娠丢失风险比服用阿莫西林者高40%至54%。与包括阿奇霉素在内的大环内酯类药物相比，两个数据库中的差异分别为39%和36%。

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痤疮治疗结果

在被开具痤疮抗生素的患者中，一个数据库显示，与克林霉素相比，多西环素与高出49%的妊娠丢失风险相关。第二个数据库中，这一差异不具有统计学显著性。该研究第一作者阿尔穆特·温特斯坦表示，这可能与相应分析中的患者人数较少有关。

总体而言，研究人员估计，与其他被纳入考察的抗生素相比，多西环素与每100例妊娠中额外7至11例妊娠丢失相关。同时，这项研究属于观察性研究，因此不能证明是该药物本身导致了这些病例。

可能机制尚未确定

这一可能关联的机制尚未厘清。动物实验表明，多西环素可能影响胎盘的早期发育，作者也不排除其对胚胎产生直接影响，但这些解释尚未在人类中得到证实。温特斯坦建议，医生在为孕妇或计划怀孕者开具多西环素时，应权衡益处与风险。在严重感染的情况下，该药物在某些情况下仍可能是最佳治疗选择。

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