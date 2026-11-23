美国研究人员发现，中年时期较高的血液维生素D水平与约16年后大脑中较少的tau蛋白沉积有关。tau蛋白与阿尔茨海默病相关。据ScienceAlert报道，相关研究结果发表于《Neurology Open Access》期刊。

长期观察数据

科学家分析了美国弗雷明汉心脏研究中793名未患痴呆症男性和女性的数据。在初次检查时，参与者平均年龄为39岁，当时研究人员通过血液检测确定了他们的维生素D水平。

约16年后，约430名参与者接受了脑部正电子发射断层扫描。进行扫描是为了评估tau蛋白和β-淀粉样蛋白积累的迹象——这些蛋白质沉积长期以来与阿尔茨海默病有关。

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相关性并不能证明因果关系

分析显示，在观察开始时维生素D水平较高的参与者，在后续检查中通常有更少的tau蛋白沉积。与此同时，在该群体中未发现维生素D水平与β-淀粉样蛋白之间存在关联。

该研究的资深作者、戈尔韦大学神经科医生埃默·麦格拉思指出，研究结果仅显示维生素D与大脑中痴呆早期迹象之间的关联。她表示，要确定维生素D补充剂是否能够预防痴呆，还需要进行临床试验。

作者还提到一项早期法国研究：为期一年的饮食干预并未影响70岁及以上、主诉记忆问题人群的tau蛋白水平。科学家认为，潜在干预措施应在较年轻、认知健康的人群中单独进行检验。

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