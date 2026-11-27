在法国，约150万人正遭受供水不足之苦。一项国际研究记录显示，2023年至2024年，全球地表水资源出现了自1991年以来最大幅度的减少。在此期间，全球河流径流量比平均水平低约5.7%，湖泊和水库中的水量则减少了9.5%。

河流与水体数据

据France 24报道，这项由中国科学院领导的研究涵盖约150个流域，以及约120万个湖泊和水库。这些水资源与饮用水供应、灌溉、水力发电、水运以及水生动植物的栖息地直接相关。

这项研究发表在《科学》杂志上。研究涵盖了2023年和2024年，这两年是有记录以来最热的年份。科学家在拉丁美洲记录到了尤为显著的地表水水位下降。

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法国的缺水问题

根据法国环境部的数据，该国约有8.9万人受到至少一项紧急供水限制的影响。其中约三分之二遭遇部分停水。在法国中部的克勒兹地区，当局上周派遣水罐车补充储备，并保障居民供水。

法国地质研究所表示，尽管出现降水，该国三分之二的地下水储量仍低于月平均水平。研究人员得出结论称，在拉丁美洲，降水减少与厄尔尼诺现象和北大西洋异常变暖共同作用有关。

海洋上空降水增多

科学家发现，2023年至2024年间，海洋上空的降水量增加，而陆地上空的降水量减少。研究作者之一京特·布洛施尔表示，全球变暖不仅改变了蒸发，也改变了大尺度的水分分布，因此干旱可能比仅根据气温升高所预期的更严重。

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