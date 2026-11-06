UCLA Health的一项研究发现，低频使用大麻的男性在吸食大麻后的反应比使用频率相近的女性更强烈，尽管其血液中的四氢大麻酚（THC）水平大致相同。正如News-Medical报道，研究结果发表在《Neuropsychopharmacology》期刊上。

研究如何进行

UCLA大麻与大麻素中心的科学家招募了健康成年参与者，并按照性别和大麻使用频率平均分组：每周使用或每日使用。在三次独立的试验中，参与者不知道自己获得的是哪一种，分别吸食安慰剂、THC水平较低的大麻或THC水平较高的大麻。

女性参与者未使用激素避孕措施，测试在月经周期的相同阶段进行。作者称，这项工作是首个专门设计用于同时研究性别和使用频率对吸食大麻短期效应影响的实验。

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获得了哪些结果

低频使用大麻的男性报告称，他们感受到的醉感、镇静作用和功能受损程度强于其他参与者。他们还报告了更明显的不适效应，包括焦虑，并且是唯一在吸食含THC大麻后心率显著升高的群体。

经常使用大麻的女性和男性对其反应相似。无论性别如何，频繁使用组中作者归为与依赖相关的大麻特性的效应表现得更强。血液THC水平无法解释这些差异：频繁使用的男性往往有最高的THC水平，却报告了比低频使用男性更弱的效应。

作者推测，女性可能在较低的使用频率下形成对大麻的耐受性，但这需要在更大规模的研究中加以验证。他们列出的研究局限性包括样本量小、部分结论具有探索性，以及与许多现代产品相比，受测样本中的THC水平较低。

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