悉尼一项涉及138名糖尿病前期或2型糖尿病早期成年人的随机临床研究发现，通过机器学习算法制定的个性化饮食，相较于标准的低脂高纤维饮食并没有显著优势。两种方法均与开始使用二甲双胍治疗同步实施，News-Medical报道。

六个月后的结果相似

参与者在六个月内每日服用1.5克缓释二甲双胍，并遵循两种饮食方案之一。对于个性化营养，算法考虑了临床数据、生活方式、血糖监测指标和肠道微生物组数据，并预测了对包含5700多种食物的清单中菜肴的反应。标准饮食以澳大利亚指南为基础。

个性化饮食组的糖化血红蛋白HbA1c水平下降了0.26%，标准饮食组下降了0.29%。参与者的体重减轻幅度也相近，分别为4.6公斤和4.4公斤；两组的内脏脂肪量和收缩压均有所下降。个性化饮食在降低短期血糖波动方面略强一些，但研究人员认为这一差异的临床意义尚不确定。

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微生物组变化

对粪便样本的分析显示，两组的肠道细菌物种丰富度均有所下降。个性化营养组的微生物组多样性减少，而标准饮食组粪便中的乙酸盐和丁酸盐水平下降。同时，两种饮食在这些指标上没有记录到具有统计学意义的差异。

研究人员最初计划招募264名参与者，但因COVID-19疫情缩减了招募规模。作者还指出，研究未设立仅接受二甲双胍或仅接受饮食干预的单独组别，且参与者中以受教育程度较高的女性为主。这限制了将研究结论推广至更广泛患者群体的可能性。

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