巴西城市贝洛奥里藏特一项涉及超过5,700名儿童的研究发现，与类似地区相比，在携带沃尔巴克氏菌的蚊子活动地区，登革热和基孔肯雅热感染发生率约低69%。据《独立报》报道，即使在巴西2024年严重登革热暴发期间，这一效果仍然存在。

埃默里大学的Shri Edupuganti博士报告了研究结果，她是国际研究团队成员。研究结论在美国热带医学与卫生学会的一次会议上公布。

沃尔巴克氏菌如何发挥作用

科学家培育携带沃尔巴克氏菌的蚊子。这种细菌广泛存在于许多昆虫中，对人类无害。可传播登革热的埃及伊蚊通常不携带这种细菌。沃尔巴克氏菌会显著降低蚊子传播某些病毒的能力。

雌蚊会将这种细菌传给后代。因此，在释放足够数量的此类蚊子——包括雄蚊和雌蚊——后，沃尔巴克氏菌可以逐步在当地种群中建立。印度尼西亚和其他国家的现场试验已表明，这一策略能够显著减少确诊登革热病例的数量。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

参与者血液检测

在贝洛奥里藏特，研究人员没有仅限于已确诊病例的数据，因为症状较轻的人可能不会获得此类诊断。他们检测了参与者的血液，以寻找登革热、基孔肯雅热或寨卡病毒的迹象。

未参与该研究的波士顿大学全球卫生专家David Hamer称，这些结果令人鼓舞。他认为，将这种方法与其他防控蚊媒疾病的措施结合起来，可能大幅减少登革热的传播。

该研究发布之际，美国佛罗里达州正经历大规模登革热暴发。截至周五，州官员记录了超过650例本地感染病例，其中约四分之三位于坦帕所在的希尔斯伯勒县。

关注我们在