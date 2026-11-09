日本科学家分析了4D项目6,803名参与者的数据，发现两种相反的肠道微生物组特征，它们在统计学上与生活方式、总体健康状况以及15种慢性疾病相关。据News-Medical报道，研究结果发表在《Nature Medicine》期刊上。

哪些习惯与微生物组有关

研究人员考察了28项生活方式因素，包括饮食、饮酒、吸烟、身体活动和久坐。植物性食物、发酵食品、咖啡和身体活动主要与以健康为导向的微生物模式相关。精制碳水化合物、吸烟以及每天久坐至少9.5小时，则更常与疾病相关模式有关。

与健康有关的微生物介质包括产生丁酸盐的细菌，尤其是Faecalibacterium prausnitzii、Anaerostipes hadrus和Fusicatenibacter saccharivorans。这些特征与粪便中较高水平的短链脂肪酸相关，主要是丁酸盐，同时炎症指标较低。蔬菜、水果和蘑菇还与预测的微生物分解植物多糖途径有关，包括果胶、半纤维素和纤维素。

咖啡、乳制品和久坐生活方式

饮用咖啡与健康相关的微生物模式有关，包括产丁酸盐细菌。Lawsonibacter asaccharolyticus被认为是咖啡摄入与较低炎症性肠病可能性之间统计关联的潜在微生物介质。

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与乳制品的关联更为复杂。饮用牛奶和食用酸奶与Bifidobacterium物种及乳糖代谢基因有关。与此同时，对于炎症性肠病、2型糖尿病和抑郁症，在与乳制品摄入的关联中，疾病相关的微生物介导模式更常占主导地位。精制碳水化合物，包括米饭、面包、面条和含糖碳酸饮料，更常与淀粉和糖利用、乳酸盐生成及生物膜形成的微生物特征相结合。

检验预测评分

作者根据细菌物种特征创建了MADE评分，用于区分总体健康状况和个别慢性疾病。这些评分在一个日本队列以及涵盖3,095人的13个独立外部队列中进行了检验。在11个队列中，评分显示出稳定地区分患病和未患病参与者的能力，但对肠易激综合征的准确性有限。

作者强调，这项研究并未确立因果关系。参与者自行报告了生活方式数据，而这些结论能否适用于日本以外地区仍需进一步研究。

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