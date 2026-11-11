瑞士苏黎世大学法医学研究所的研究人员分析了2024年至2026年真实法医学案件中的2414份匿名尿液样本。他们评估了生物标志物GHB-戊糖是否有助于检出γ-羟基丁酸（GHB）的使用或被施用情况。正如News-Medical报道，在检测确认存在GHB的21份来自在世人员的样本中，均检出了该化合物。

低GHB水平下仍检出该标志物

另外14份样本中的GHB水平低于该检测设定的阈值，但仍检出了GHB-戊糖。在其中8起案例中，相关情况支持此前使用或被施用GHB的怀疑。其中包括3起疑似犯罪——两起抢劫案和一起性暴力报案。这些案件中的尿液样本是在事件发生后13至16小时采集的。

GHB可作为娱乐性物质使用，也可能被秘密施用于受害者。它很难在法医学中得到确认：通常的检出窗口期在血液中约为6小时，在尿液中为12小时。此外，GHB天然以少量存在于人体内，并可能在死亡后形成。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

来自死者样本的数据

科学家还研究了从死者身上采集的尿液样本。在20份样本中记录到GHB水平升高，但未检出GHB-戊糖；另外4份样本中两种物质均存在。作者认为，该生物标志物可能有助于死亡调查，但仍需要进一步研究。

GHB-戊糖是GHB与一种糖的化合物，可能是核糖，尽管其确切化学结构尚未最终确定。2025年的一项对照研究显示，使用GHB后，该标志物可能在尿液中检出长达3天。这项新研究还证明，可通过法医毒理学中常用的两种质谱方法检出它。同时，研究人员强调，结果无法就每个个案中的诊断可靠性和最长检出时间得出最终结论。

关注我们在