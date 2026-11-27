据ScienceAlert报道，一项于2025年开展、涉及美国和韩国900万人的研究显示，99%的心血管事件发生前至少存在四项风险因素中的一项。这些因素包括高于最佳水平的血压、胆固醇或血糖水平，以及吸烟。

在心脏病发作、中风和心力衰竭病例发生前，最常记录到的是高于最佳水平的血压：93%的此类病例存在这一因素。对心血管事件前置因素的研究发表在《Journal of the American College of Cardiology》上。

血压控制

另一项涵盖51项临床试验、涉及超过35万人的荟萃分析显示，在治疗的第一年中，收缩压每降低5毫米汞柱，与中风、缺血性心脏病或心力衰竭风险约降低12%相关。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这一规律在五大类高血压药物中相似：ACE抑制剂、血管紧张素II受体阻滞剂、β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂和利尿剂。荟萃分析作者指出，降压治疗对心血管的益处出现得早，并会随时间持续存在。

其他预防方法

该报道还列举了一项在澳大利亚进行的随机研究结果，该研究涉及近1万名老年人。在约六年间，服用他汀类药物的参与者发生心血管事件的频率低30%。

大型随机试验也将GLP-1受体激动剂类药物，包括司美格鲁肽，与重大心血管事件数量减少联系起来。在对一项试验数据的分析中，患有2型糖尿病且有心力衰竭病史、每日服用司美格鲁肽的患者，相比安慰剂组，需要因心力衰竭住院或接受紧急治疗，或死于心血管原因的可能性低22%。对于没有心力衰竭病史的参与者，未记录到这种效果。

关注我们在