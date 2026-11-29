研究人员发现，自闭症患者对电影场景的大脑反应平均而言与非自闭症人群相似，但在自闭症人群内部，这些反应彼此之间的差异明显更大。研究结果发表在《The Journal of Neuroscience》期刊上，ScienceDaily报道。

观看电影与反应建模

由爱荷华大学的多里特·克利曼和詹姆斯·特赖尔领导的科学家团队分析了此前收集的大脑成像数据。患有和未患有自闭症谱系障碍的参与者观看了不同类型的电影，包括动画片、动作片、浪漫喜剧以及阿尔弗雷德·希区柯克风格的惊悚片。

研究人员利用计算模型来确定大脑活动与电影元素之间的联系，包括声音、视觉信息以及更复杂的社会信号。经过训练后，该模型能够预测多个大脑系统中的活动。

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个体之间的差异

对平均指标的比较显示，该模型以相近的准确度预测了患有和未患有自闭症者不同大脑系统的活动。同时，对个体数据的分析呈现出另一种情况：自闭症参与者的大脑活动与其所在群体平均值的偏离更为明显。

更大的变异性几乎出现在所有被研究的大脑系统中，尤其是在与处理社会信息相关的脑区网络中。研究作者认为，主要基于比较群体平均值的方法，可能无法考虑到人与人之间的重要差异。

科学家计划进一步研究大脑活动差异如何与自闭症谱系障碍相关的个体行为特征相联系。他们认为，识别不同亚组或可帮助更准确地描述这种状况，并发展个体化适配的支持。

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