发表在《自然》杂志上的一项研究显示，澳大利亚东南部目前对大规模火灾的脆弱性，不仅与气候变化有关，也与英国殖民后传统火灾管理遭到破坏有关。Mongabay对此进行了报道。

开阔的桉树林地

科学家分析了澳大利亚东南部东吉普斯兰地区普尔加古拉湖（Lake Elusive）的湖底沉积物。生态重建覆盖了一千年。研究数据显示，在1788年英国殖民之前的800多年里，古奈库尔奈人通过频繁的低温燃烧，即文化燃烧，使该地区保持稳定的开阔桉树林地。

在这种管理下，树木覆盖率平均约为10%。研究人员指出，这一时期几乎没有发生高强度树冠火灾和严重的土壤侵蚀。这种长期稳定在19世纪40年代被打破，当时殖民化强行中断了原住民对土地的传统照料。

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可燃物积累

文化燃烧停止后，木质可燃物开始积累。到20世纪70年代，桉树树木覆盖率约增长了四倍，达到34%。研究称，开阔林地转变为更茂密、也更易燃的森林。

与此同时，沉积物中在高温下形成的木炭颗粒数量增加了两倍或三倍。研究作者将此视为向树冠火灾转变的迹象：这类火灾席卷树冠，摧毁地表植被，并使表层土壤裸露，从而加剧侵蚀。

该研究的主要作者、墨尔本大学地理学家迈克尔-肖恩·弗莱彻表示，在欧洲入侵之前，澳大利亚就已存在炎热干旱的条件，但当时并未导致如今所观察到的严重火灾。作者认为，气候变化正在加剧由殖民破坏传统土地利用所形成的脆弱性。他们呼吁支持在传统土地所有者领导下恢复火灾管理。

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