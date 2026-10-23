一项针对孟加拉国西南部非正规住区气候移民的研究显示，从遭受洪水、气旋、河岸侵蚀和海平面上升影响的地区迁出，并不总是意味着生活更加安全。正如Mongabay报道，迁移者在城市中往往无法获得安全住房、服务和稳定收入。

该研究作者、东英吉利大学博士研究生罗兰·D·史密斯考察了人们因气候因素迁移后会发生什么。他的结论显示，家庭离开了一组危险，却可能在城市中遭遇另一组风险：因排水不当而频繁积水、缺乏保障的住房、不足的市政服务以及难以找到可靠工作。

不稳定就业限制家庭的机会

在所研究的住区中，人们经常通过在砖厂做日工或用人力车运送乘客赚钱。研究称，这类就业使得人们难以积蓄资金、改善住房或再次搬迁，也限制了家庭的社会流动性。

2024年，自然灾害导致孟加拉国240万人在国内流离失所。国际货币基金组织预测，到2050年，海平面上升可能导致该国失去超过七分之一的领土以及近三分之一的粮食产量。

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国际环境与发展研究所于2025年2月发布的一份单独工作文件记录了流离失所者面临的额外风险。在该国南部皮罗杰布尔和东部锡尔赫特开展的研究中，92%的参与者经历过至少一种现代奴役形式，包括拖欠工资、限制行动、恶劣劳动条件、威胁、恐吓或雇主实施的人身暴力。

政策已出台，但执行仍存在问题

孟加拉国已实施2021年《国家国内流离失所管理战略》以及2022至2042年行动计划。这些文件规定建立地方数据库，在城市规划中纳入为境内流离失所者提供安全住房的考量，并在最大城市中心以外发展就业机会。国家适应计划还提出建立气候移民登记册，并采取管理向城市迁移的措施。

与此同时，研究人员指出，国内迁移缺乏完整的登记机制，且低收入地区资源和服务分配受到政治干预。他们认为，接收迁移者的城市应确保他们能够工作、获得服务并保有自己的权利。

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