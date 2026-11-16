一个国际科学家团队利用来自中国、英国、美国和西班牙的844,108名成年人的数据，检验了一套新的肥胖诊断系统。发表于《自然》杂志的研究表明，仅使用体重指数可能导致漏诊部分肥胖病例，并造成错误诊断。

据ScienceAlert报道，体重指数未能检出多达8.6%研究参与者的肥胖。同时，该指标将多达3.1%的人归为肥胖者，尽管按照新标准，他们并不符合这一诊断。

健康风险评估

2025年提出的该系统将临床肥胖与临床前肥胖区分开来。临床肥胖是指过多脂肪组织已经损害内部系统和器官，或限制日常身体活动的状态。临床前肥胖是指存在过多脂肪组织，但尚未记录到身体功能受损。

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伦敦国王学院减重外科顾问弗朗切斯科·鲁比诺表示，多达三分之一的肥胖病例可能属于临床肥胖，需要作为活动性疾病进行治疗。他还指出，大多数但并非所有临床前肥胖者在十年内仍未发展为临床肥胖。

新标准考虑哪些因素

除体重指数外，这种新方法还考虑腰围、腰围与身高的比值、用于确定脂肪组织占比的扫描结果，以及器官损伤或身体活动受限的迹象。

在持续超过十年的随访期间，临床肥胖参与者的死亡风险高出69%，而临床前肥胖者的这一比例为19%。中国华中科技大学流行病学家潘安表示，在不同国家和族群中记录到的这两种状态之间的预后差异，支持在全球推行这套新系统。

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