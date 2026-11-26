芬兰研究人员的一项研究发现，欧盟国家在运营国家公共服务网站时对美国科技公司的依赖存在显著差异。在马耳他，由美国云服务提供商托管的服务占比为78.5%，而在德国仅为2.9%。

据Politico报道，研究人员分析了158个国家的政府网站。这些网站是公民可获取信息、提交申请并办理行政手续的平台。作者评估了这些资源对亚马逊、微软和谷歌的依赖程度。

欧盟国家的指标

在欧盟国家中，除马耳他外，芬兰的国家数字公共服务由美国超大规模云服务商托管的估计占比最高，为56.1%；爱尔兰为45.8%。法国的这一比例为9.3%。

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该研究的共同作者、阿尔托大学技术政策教授维利·莱赫东维尔塔指出，这种差异具有系统性特征。他表示，大国拥有能够支持本地替代方案及需要大量初始资本投入的技术的国内市场。

研究局限性与欧盟讨论

该方法仅涵盖公开的国家级服务，未反映政府机构的全部技术基础设施。该研究未评估本地系统，也未评估公共部门内部更广泛的技术使用情况，包括市政机构。

研究结果公布之际，布鲁塞尔正就未来关于发展云技术和人工智能的欧盟法律进行谈判。拟议规则可能要求公共行政部门开展数字主权评估，并为敏感领域考虑欧洲替代方案。莱赫东维尔塔警告称，遵守这些要求的成本将主要由较小的成员国承担，而大国可能从欧洲解决方案需求的增长中获益最多。

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