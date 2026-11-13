研究发现中国AI模型中存在Blackwell痕迹——TechCrunch

一项针对中国公司领先开放式AI模型的研究发现，这些模型的训练可能使用了英伟达Blackwell图形处理器，而美国限制向中国出口此类产品。非营利研究组织Unemployment Labs负责人、前OpenAI研究员威尔·德普表示得出了这一结论，TechCrunch报道。

德普分析了DeepSeek、Moonshot AI、MiniMax和蚂蚁集团公开披露的模型参数。他认为，参数配置保留了模型训练所用硬件的迹象。这名研究人员表示，他发现了令人信服的证据，表明Moonshot的Kimi K3版本和DeepSeek V4模型使用了Blackwell。

获得受限芯片的迹象

白宫技术顾问迈克尔·克拉齐奥斯今年早些时候也曾援引美国情报数据表示，Moonshot使用了被禁止出口的英伟达芯片。与此同时，这些数据并不能证明模型完全是在英伟达加速器上训练，也不能证明出口规则必然被违反。

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中国公司可以通过境外数据中心获取计算资源。具体而言，Epoch AI估计，2024年至2025年间约有27.5万枚英伟达AI加速器进口到马来西亚。该组织还计算称，2024年至2025年间，约200万枚先进芯片通过旨在隐藏其最终接收方的计划进入中国。

针对供应的调查

Megaspeed及其子公司Speedmatrix因计算设备贸易已受到关注数年。据TechCrunch报道，Megaspeed正受到美国和新加坡政府的调查。彭博社还报道称，一家与Megaspeed高管爱丽丝·黄有关联的公司可能参与了向上海一家数据中心走私被禁英伟达芯片。

英伟达和黄仁勋表示，Megaspeed的数据中心是合法的，英伟达代表曾前往这些数据中心进行检查。与此同时，从事卖空研究的Culper公司5月称，英伟达收入中很大一部分与通过远程数据中心满足的中国需求，或违反美国法律的设备走私有关。

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