在柬埔寨最大的红树林区域，一项为期七年的研究记录到四种面临灭绝威胁的动物数量下降。研究人员在2017年至2023年间，在佩姆克拉索普野生动物保护区及毗邻的高卡皮克《拉姆萨尔公约》湿地的156个沿海和河流红树林地点设置了相机陷阱，Mongabay报道。

哺乳动物的栖息地

相机证实，红树林及相关湿地是面临灭绝威胁物种的重要栖息地。渔猫活动在距离海岸较远的红树林灌丛中，而江獭则利用森林边缘的河道。豹猫和毛鼻水獭更常出现在沿河的红树林中。

研究人员在以白千层树为主的沼泽森林中观察到了大斑狸。Fishing Cat Ecological Enterprise负责人瓦内萨·埃兰斯·穆尼奥斯指出，需要保护的不仅是红树林，还有周边的白千层林和混合型河流红树林区域。她表示，后者对毛鼻水獭尤其重要，研究人员认为毛鼻水獭是世界上最稀有的水獭。

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数量下降与威胁

在七年间，研究发现濒临灭绝的食蟹猕猴和大斑狸数量下降，易危的渔猫和江獭数量也有所下降。唯一显示增长迹象的物种是普通棕榈狸，它对不同环境具有很强的适应能力。相机难以发现极危的爪哇穿山甲和毛鼻水獭。

研究团队还发现，渔猫、江獭和食蟹猕猴可能出现在村庄附近。相比之下，毛鼻水獭、大斑狸和爪哇穿山甲更常避开居民点。研究人员对人兽冲突、偷猎以及火灾和城市化导致的森林栖息地丧失表示担忧。

自然保护组织Fauna & Flora和Fishing Cat Ecological Enterprise于2023年开展的另一项生物多样性研究，在佩姆克拉索普和高卡皮克发现了700多种独特物种。

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