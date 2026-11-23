在美国，没有本地普通外科医生、外科肿瘤医生或结直肠外科专家的县，其居民因多种消化系统癌症死亡的比率更高。据News-Medical报道，该研究发表于《美国外科医师学会杂志》。

近半数县没有外科医生

研究人员分析了美国全部3144个县的数据，其总人口为3.31亿人。“外科沙漠”是指县内没有直接执业的普通外科医生、外科肿瘤医生或结直肠外科专家的县。

此类县共有1430个，占总数的45%，居住着2660万人。这些地区人口较少，社会经济剥夺程度更高，也较少属于大都会地区。同时，“外科沙漠”中有1350万居民恰恰居住在大都会县。没有外科医生的县中，55%设有医院，而有此类专家的县这一比例为95%。

死亡率差异

在调整数据前，“外科沙漠”的结直肠癌死亡率约高出28%。在考虑社会经济剥夺、农村或城市属性、地区和发病率后，差异约为6%。

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模型估算的调整后结直肠癌死亡率，在没有外科医生的县为每10万人13.6例，而在有外科医生执业的县为每10万人12.9例。胰腺癌、肝癌、胆囊癌和胆管癌的调整后死亡率也更高。

在没有本地外科医生的县，确诊后的病死率也更高：结直肠癌高1.3%，胰腺癌高3.4%，肝胆系统癌症高3.8%。在胰腺癌、肝胆系统癌症以及胃癌和食管癌病例中，晚期阶段更常被发现。

研究局限性

作者强调，这是一项县级横断面生态学研究，因此无法确定死亡者本人是否缺乏获得本地外科医生服务的机会。专家名录也可能未能准确统计在多个县或行政边界附近工作的外科医生。研究人员没有计算前往最近外科医生处的距离和出行时间。

研究人员提出的可能解决方案包括：加强外科人才队伍，发展小型医院与大型癌症中心之间的患者转诊和协调系统，并扩大卫星医院、移动筛查点和远程医疗网络。

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