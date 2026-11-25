美国西部的山地森林中，许多树种的分布中心正向较低海拔移动，尽管在变暖条件下通常预期物种会向上坡移动。这是发表在《自然》上的一项研究得出的结论。根据其数据，影响树木重新分布的因素不仅包括气温和干旱，还包括火灾、疾病和昆虫暴发。

45个物种的数据

科学家分析了美国西部33个山地生态区内森林样地的重复调查。他们选取了45个树种，这些树种在各个生态区内超过100个重复调查样地中出现。分析共涵盖212个物种与生态区组合。这些物种占该地区山地森林全部树干数量的68%，以及树干横截面积总和的69%。

研究人员比较了1999–2013年和2012–2025年的清查数据。他们分别评估了树干数量和树干横截面积。后一指标更强地取决于大型成年树木的生长和死亡。按这一指标计算，212个物种与生态区组合中有42个显著向下坡移动，28个则向上坡移动。

向下坡移动占优势

按物种汇总数据后，占总横截面积61.5%的16个物种显示出向较低海拔的显著移动。在八个最具优势的物种中，有六个向下坡移动：花旗松、黄松、扭叶松、西部铁杉、恩格尔曼云杉和单色冷杉。这八个物种中没有记录到显著的向上坡移动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

按树干数量计算，情况较不一致：23个物种与生态区组合向下坡移动，22个向上坡移动。作者指出，这些变化主要与幼树动态有关，而横截面积的变化则更强地反映成年树木中的过程。

气候与自然扰动

研究区域的年平均气温在1983–2002年基准期与2003–2022年期间之间平均上升了0.7 °C。变暖与树干数量增加有关，主要是幼树数量增加；更频繁的干旱则与其减少有关。树干数量的最大减少与近期火灾有关。

较早发生的火灾与幼树数量增加有关，作者将此与火灾后的森林恢复联系起来。先前发生的疾病和昆虫暴发加强了近期火灾与树干数量变化之间的负面关联。耐火物种在近期火灾后的损失较小。

关注我们在