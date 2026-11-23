一项新研究显示，银河系中的恒星可能沿着中央星系棒的激波锋面形成。中央星系棒是银河系中心区域一条细长的恒星结构。据ScienceDaily报道，这一过程对于大多数附近的棒旋星系而言并不典型，因为强烈的冲击波通常会阻碍恒星诞生。

激波锋面压缩气体

这项发表于《Nature Astronomy》期刊的研究由希拉里·戴维斯博士领导，她在悉尼大学完成了研究生学习。研究团队认为，旋转星系棒的引力会将周围气体引向强大的激波锋面。这些锋面压缩气体，并可能创造大规模恒星形成的条件。

由于地球位于银河系内部，加之宇宙尘埃遮挡了对其中心的观测，观测银河系中央星系棒十分困难。作者将跨越数十亿年的星系演化计算机模拟，与大质量恒星形成区域的观测结果进行了比较。

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关于矩尺臂的问题

对分析至关重要的是微波激射源——与大质量恒星形成有关的天然高强度微波辐射源。研究人员发现，此前被归入矩尺座旋臂的微波激射源，与模型预测的激波锋面位置高度吻合。

这表明，所谓矩尺臂中至少有一部分可能并非旋臂，而是位于星系棒前缘的恒星形成区。如果这一解释得到证实，将改变人们对银河系这一部分气体和恒星分布的认识。

分析还对中央星系棒的参数给出了额外限制。研究团队估计，它沿长轴从银河系中心延伸约4.3千秒差距，即约1.4万光年。这支持了一个相对较长且旋转缓慢的星系棒模型。

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