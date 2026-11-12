利用大西洋海洋浮标对水压进行的测量显示，大西洋经向翻转环流（AMOC）的强度在2004年至2026年间下降了10%。这一洋流系统将温暖海水从加勒比海输送至北大西洋，并有助于美国北部和欧洲冬季气温较为温和。The Hill对此进行了报道。

卫星和海洋浮标数据

据该媒体报道，卫星观测表明，AMOC向北输送的热量正在减少。英国雷丁大学的一项研究发现，来自北大西洋的热量输送在40年间减少了18%。

在另一项研究中，科学家在大西洋布设浮标，以测量水压变化。获得的数据表明，AMOC在2004年至2026年间减弱了10%。

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风险评估

报道中提及的这项新研究仍处于同行评审阶段。与此同时，一名未参与该研究的科学家称，这是过去40年来AMOC减弱最有说服力的证据之一。

波茨坦气候影响研究所科学家斯特凡·拉姆斯托夫表示，在过去五年中，他将自己对AMOC越过临界点风险的评估从几个百分点修正为五五开。他说，洋流系统崩溃可能会显著改变降水模式，并影响粮食保障、移民和政治稳定。他还推测，美国东北部的降温可能伴随着沿海海平面上升一英尺半。

据The Hill报道，一些科学家预测，如果AMOC崩溃，全球气温上升可能会部分抵消全球降温的影响。与此同时，大量CO2仍会留在大气中，而研究人员尚未找到将其清除的技术。

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