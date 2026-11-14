在美国芝加哥举行的美国心脏协会科学会议上，研究人员公布了一项研究的初步结果。该研究记录到，在停止服用他汀类药物的70岁及以上人群中，严重事件的发生率更高。据ScienceDaily报道，在最长四年的随访期间，停止治疗的参与者中有12.7%发生了心脏病发作、急性缺血性卒中或死亡，而继续服药者中这一比例为9.2%。

两年结果

该试验纳入了1880名70岁及以上的人群，平均年龄为77岁。所有参与者均为一级预防而服用他汀类药物，这意味着他们没有确诊的心血管疾病，也没有既往心脏病发作或卒中史。同时，每位参与者至少患有两种慢性疾病，包括有癌症病史或肺部疾病。

938名参与者被分配至停止服用他汀类药物组，942名被分配至继续治疗组。经过约两年的随访，停止治疗组的心脏病发作、卒中或死亡数量未出现具有统计学意义的增加。同时，这一时期的计算结果显示，每40名停止服用他汀类药物的人中约会多发生一起心血管事件。

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生活质量指标

研究人员还发现，两组在生活质量指标、肌肉疼痛、跌倒和肌少症——肌肉量减少——方面没有明显差异。该研究于2021年11月至2026年4月在瑞士、法国和荷兰的24家医疗中心开展。

约14%的参与者改变了被分配的方案：一些人在停止治疗后恢复服用他汀类药物，而继续治疗组的一些参与者停止了服药。作者进行了额外的统计分析，据他们称，这些分析没有改变主要结果。研究人员丽塔·F·雷德伯格指出，不能针对这组患者提出普遍停用他汀类药物的建议，相关决定应与医疗专业人员共同作出。

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