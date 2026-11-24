《科学》杂志发表的两项研究发现了强有力的证据，表明安第斯病毒在一艘邮轮暴发疫情期间发生了人际传播。该邮轮于2026年4月1日从阿根廷乌斯怀亚出发，穿越南大西洋。船上共有13人患病，其中3人死亡。News-Medical报道了这项国际调查的结果。

船上传播数据

科学家通过实验室确认了12例感染病例，并将另1例归类为可能病例。样本分析确定，病原体为安第斯病毒，该病毒在阿根廷和智利的部分地区自然传播。与大多数主要通过接触感染啮齿动物而使人感染的汉坦病毒不同，这种病毒在特定情况下可以在人与人之间传播。

研究人员比对了症状出现时间、乘客和船员的接触数据以及病毒基因组序列。样本由加拿大、法国、荷兰、塞内加尔、南非、西班牙和瑞士的实验室进行测序。患者体内发现的病毒在遗传上高度相似，流行病学和基因组数据的综合结果有力表明感染在船上发生了传播。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其中一例的症状于5月31日出现——约在船只离开阿根廷60天后，且该患者曾与感染者有长期密切接触。这超过了研究人员用于评估登船前可能感染的45天窗口期。作者还指出，他们没有发现新的或异常具有传染性的病毒毒株。

与北巴塔哥尼亚的关联

第二项研究将此次暴发的病毒序列与阿根廷的历史样本及流行病学监测数据进行了比较。已知遗传关系最接近的病毒之一，是2018年在北巴塔哥尼亚的梅利基纳别墅附近记录到的病毒。进一步分析显示，一条相关谱系于2018年至2025年间在内乌肯省有记录。

最初两例病例是一对夫妇，他们在登船前曾乘露营车游历阿根廷和智利。两人均在未提供有关可能感染地点的详细信息前死亡。研究人员根据过境数据、对观鸟地点的访问、地方当局提供的信息以及携带病毒的啮齿动物已知分布范围，重建了他们的路线。无法确定最初感染的确切地点：病毒的遗传亲缘关系有助于追溯其进化历史，但不能确定感染地点。

关注我们在