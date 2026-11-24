演员亚当·德赖弗表示，他与导演史蒂文·索德伯格无偿用了两年半时间开发一部独立的《星球大战》宇宙电影《The Hunt for Ben Solo》。该片原计划聚焦凯洛·伦，即本·索洛这一角色，德赖弗曾在该电影系列中饰演这一角色。德赖弗在Talk Easy播客中谈及此事，《综艺》报道。

无偿工作

德赖弗称，他和索德伯格之所以开始推进该项目，是因为他们得到相当明确的保证，影片将会拍摄。这名演员说，时任卢卡斯影业总裁凯瑟琳·肯尼迪告诉他们，迪士尼方面有“百分之百的批准程度”。他表示，团队计划在制作正式启动后讨论财务条件。

德赖弗还指出，创作者试图找到低成本拍摄的方法，以便制片厂允许他们按照自己的意愿实现这一构想。德赖弗于2025年10月首次向美联社透露《The Hunt for Ben Solo》的存在。当时，他称该剧本是他认为《星球大战》电影应有样子的典范，并将其观感与《帝国反击战》相比较。

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迪士尼的拒绝

德赖弗表示，包括肯尼迪、戴夫·菲洛尼和凯莉·贝克在内的卢卡斯影业高管支持这一构想。然而，在向鲍勃·艾格和艾伦·伯格曼展示剧本后，该项目未获批准。按这名演员的说法，他们不知道该如何解释本·索洛的回归；他很可能已在2019年的电影《星球大战：天行者崛起》中死亡。

索德伯格也表示，他、德赖弗和编剧丽贝卡·布朗特都无偿参与了该项目。按他的说法，团队只得到一个拒绝理由：迪士尼不认为本·索洛可能还活着。这名导演补充说，影片预算甚至从未被讨论过。

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