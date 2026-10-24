Asharq Al-Awsat：以色列无人机袭击卡法尔泰卜尼特环岛

以色列无人机袭击了黎巴嫩南部纳巴提耶地区卡法尔泰卜尼特的一处环岛。据初步报道，此次袭击可能造成人员受伤，Asharq Al-Awsat报道。

与此同时，以色列军队实施了两次爆破：一次在卡法尔泰卜尼特郊外，另一次在提尔地区的曼苏里。以色列军队还在坎塔拉的林区纵火，并用机枪向胡杰尔干河谷开火。在卡法尔舒巴附近，一架无人机投下了一枚震爆弹；据报道，低空飞行的无人机还出现在贝鲁特南郊、提尔及邻近地区上空。

通过阵地与火力实施控制

以色列国防部长伊斯拉埃尔·卡茨多次在以色列控制黎巴嫩南部的背景下提及约700平方公里的区域。国防与安全专家里亚德·卡赫瓦吉在接受Asharq Al-Awsat采访时指出，这片领土并非沿边界延伸、深度相同的连续地带。他表示，由于地形特点和距离因素，控制区在一些地点延伸至利塔尼河以北。

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卡赫瓦吉估计，以色列军事阵地约有20处；每处可容纳最多一个连规模的部队。按他的评估，无人机持续监视纵深地区的活动，已发现的目标可能遭到炮兵或空中打击。该专家强调，能够实施监视、发动打击或派遣巡逻队，并不意味着军队在整个区域内保持永久性的实体驻扎。

高地与可能扩大的行动

据该媒体报道，以色列行动覆盖了海岸的纳古拉地区，以及中部地带的多个居民点，其中包括贝特亚洪、哈达塔、哈里斯和艾塔贾巴勒。其控制区还向博福特城堡和阿里阿特塔赫尔高地方向延伸，从那里可以俯瞰纳巴提耶、伊克利姆图法赫地区及移动路线。

退役准将法迪·达乌德推测，以色列行动进一步扩大可能会抵达阿瓦利河或控制该河的高地。他将这种推进的可能性与控制里汉、伊克利姆图法赫和贾巴勒萨菲高地联系起来。达乌德评估认为，在高地部署部队可通过火力控制较低区域，而无需在每个居民点永久驻军。

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