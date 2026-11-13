德国国防技术公司Quantum Systems表示，其供德国联邦国防军使用的无人机在因网络攻击而暂时停止运行后，已恢复飞行。据Channel NewsAsia报道，德国军方出于预防考虑停止使用这些系统。

机队运行已恢复

Quantum Systems的一名发言人表示，该无人机机队在包括德国和德国联邦国防军在内的多个国家和机构正常运行。他表示，德国军方是唯一出于谨慎考虑暂停这些系统运行的客户。

英国《金融时报》此前报道，由于暂停运行，Quantum Systems未能参加近期与德国军方举行的演习。截至发稿时，德国联邦国防军尚未就此情况发表评论。

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网络攻击于10月被发现

该公司表示，10月发现了一起来自敌对行为者的活跃网络攻击。Quantum Systems称，该攻击已由IT专家和网络安全团队在与政府部门协作下得到控制。该公司还表示，由于迅速采取的措施以及该事件的性质，其无人系统的运行不会给最终用户和操作人员带来风险。

上个月，Quantum Systems签署了一项向乌克兰供应配备喷气发动机的拦截器的协议。

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