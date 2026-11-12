中国第二艘大型邮轮完成首次试航——ECNS

在中国广州，中国建造的第二艘大型邮轮“爱达·花城号”（Adora Flora City）完成了首次试航。11月12日，该船抵达南沙国际邮轮港，为计划于11月22日进行的首航做准备，据ECNS报道。

测试系统和服务

在首次试航期间，这艘邮轮进行了一系列模拟正常运营的测试。这些测试涵盖海上安全、船舶与岸上服务之间的协调，以及船上系统和服务，包括餐饮、住宿和娱乐。

“爱达·花城号”长341米，拥有2,130间客舱和套房，最多可搭载5,232名乘客。该船总吨位为141,900吨。这艘邮轮是中国建造的首艘大型邮轮“爱达·魔都号”（Adora Magic City）的姊妹船。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

下一次试航将前往香港

从周六至周一，该船预计将进行广州至香港航线的另一次试航。期间将测试区域航线运营以及港口通关程序。该船运营商爱达邮轮（Adora Cruises）将继续为邮轮在母港运营及其首航做准备。

据爱达邮轮称，与“爱达·魔都号”相比，新船拥有升级后的内饰、技术解决方案和船上服务。首次试航期间，船上还有来自中国东部16所大学的近1,000名教师和学生，其中包括复旦大学、浙江大学和南京大学。奥运跳水冠军郭晶晶将成为该邮轮首位形象大使，并将在首航庆典仪式上为其命名。

关注我们在