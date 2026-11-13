北爱尔兰纽里一家法院将60岁的埃莉诺·唐纳森列入性犯罪者登记册，期限为五年。在陪审团认定她协助其丈夫、前民主统一党领导人杰弗里·唐纳森实施性犯罪后，保罗·拉姆齐法官还下令对她进行为期三年的监督和治疗。

据《卫报》报道，埃莉诺·唐纳森通过远程方式参加了纽里法院的听证会。在宣布裁决时，她哭了；当被问及是否理解该命令时，她作出了肯定回答。

法院裁决

由于精神健康状况，唐纳森被认定无法参加常规审判。因此，法院就其案件进行了事实认定听证，陪审团在听证后认定她协助了其丈夫的行为。

在这种情况下，她不能被判处监禁。法院可以选择住院治疗、附带治疗的监督或释放。控方和辩方专家均认为，监督和治疗将是最合适的方案。

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监督条件与上诉

在三年内，唐纳森将接受克雷加文社区精神健康团队一名社会工作者的监督。该命令要求她参加指定会面、接受治疗，并接受该工作人员的上门探访。

今年6月，杰弗里·唐纳森被裁定犯有18项性犯罪罪名，其中包括一项强奸罪，犯罪发生于1985年至2008年期间。今年10月，他被判处15年监禁。他正在对判决提出上诉，而埃莉诺·唐纳森则对陪审团的裁决提出了上诉。

两名受害者出席了听证会，她们在案件中被称为申诉人A和B。控方代表罗斯玛丽·沃尔什表示，她们的陈述充满痛苦。

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