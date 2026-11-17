迪拜篮球在欧篮联第12轮比赛中逆转两位数落后，以80:75击败土耳其的安纳托利亚艾菲斯。这是该队本赛季的第八场胜利，阿纳多卢通讯社报道。

第二节的转折点

安纳托利亚艾菲斯以9:3的攻势开场，并以23:15领先结束首节。第二节开始时，这支土耳其球队将领先优势扩大至25:15，但迪拜篮球随后打出一波9:0，并以42:40领先进入中场休息。

主队以下半场开局的7:0攻势将比分拉开至49:40。艾菲斯主教练巴勃罗·拉索很早便请求暂停。这家土耳其俱乐部将分差缩小至1分，即54:53，但在最后一节前，迪拜篮球仍以59:55领先。

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卡本盖莱抢下18个篮板

比赛还剩四分钟时，艾菲斯仅落后4分，但迪拜篮球随后将领先优势扩大至73:64。终场哨响前90秒，菲利普·彼得鲁舍夫命中三分球，将比分改写为78:67。

姆菲翁杜·卡本盖莱拿下两双，得到18分和18个篮板，并创下个人篮板数纪录。扎南·穆萨得到14分、6个篮板和7次助攻。安纳托利亚艾菲斯方面，马修·斯特拉泽尔以20分成为得分最高的球员，达里奥·萨里奇贡献15分。赛后，迪拜篮球的战绩为8胜4负，艾菲斯为5胜7负。

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