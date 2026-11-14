阿联酋迪拜推出了一套统一的在线系统，用于报告私立教育机构中的欺凌事件。所有获得迪拜知识与人力发展局（KHDA）许可或授权的机构都必须在该系统中登记此类事件，《The National》报道。

私立教育的统一规则

新要求适用于早期发展中心、学校、高等教育机构、培训机构和职业技术学院。该要求将适用于实体和虚拟学习环境。

此前，许多学校自行处理有关欺凌和虐待的报告。现在，所有此类事件都必须录入集中系统，使KHDA能够追踪投诉并监督其处理情况。

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保护中小学生和大学生

该系统涵盖年龄在21岁及以下的中小学生和大学生，因此不仅适用于学龄儿童，也适用于高等教育学生。KHDA政策、研究和项目执行主任赛义德·哈里布表示，每一名学习者的安全、福祉和发展对社会未来都十分重要。

即使涉及欺凌事件的学习者转入酋长国内另一所学校，相关信息也将保留在系统中。此前，这类记录往往不会在教育机构之间转移。

KHDA政策和项目主任法特玛·穆罕默德·阿尔贾纳希表示，各机构必须将要求转化为明确的内部政策、责任分配和日常实践。KHDA计划向各机构提供实用材料和指导，并监督新规则的执行情况。

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