在阿联酋，Dubai Humanitarian启动了一座空中桥梁，向加沙运送冬季人道主义援助物资。首架载有必需物资的航班已抵达埃及阿里什，货物包括为联合国儿童基金会准备的保温毯，随后将转运至加沙，《国家报》报道。

后续货运航班

这座空中桥梁将由Dubai Royal Air Wing的多架C-130飞机航班参与。每架飞机将运载约9吨人道主义物资。

未来几天内，至少还计划安排3架运送毛毯的航班，物资将提供给儿童和其他弱势群体。该倡议根据阿联酋副总统兼迪拜统治者谢赫穆罕默德·本·拉希德的指示实施。

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联合国物资协调

Dubai Humanitarian Authority主席马尔万·艾哈迈德·本·加莱塔表示，冬季月份给已经处于困难环境中的家庭带来额外挑战，尤其是儿童。

这批物资也成为UN80 Integrated Supply Chain Approach框架下首个协调采购订单。该方法将联合国机构联合起来，共同采购和运送人道主义物资，以改善协调并加快援助行动。

自2023年以来，Dubai Humanitarian一直与国际人道主义伙伴合作，通过空中桥梁、陆路车队和海运支持针对加沙的人道主义行动。

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