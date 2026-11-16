两篇新的科学论文提出了形成近乎纯净的元素硫的可能机制。NASA“好奇号”火星车在火星盖尔陨石坑的格迪兹谷通道发现了这种硫。2024年，火星车驶过一块外表不起眼的岩石，该岩石裂开后露出了淡黄色晶体。正如ScienceAlert报道，这是首次在这颗红色星球上发现纯元素形态的硫。

盖尔陨石坑中的含硫岩石

来自圣路易斯华盛顿大学的行星科学家斯科特·范博梅尔领导的团队，分析了“好奇号”拍摄的图像和化学分析结果。科学家确认，含有元素硫的岩石分布在约2100平方米的区域内，其纯度很高。

在火星上，“好奇号”的重量大致相当于一个质量为341公斤的物体在地球上的重量。这块岩石在火星车行驶时裂开，表明其相对脆弱。研究人员认为，最有可能的是，这些脆弱岩石直接形成于格迪兹谷通道区域，而非被搬运至此。

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两种可能机制

在2026年6月发表于《科学》杂志的一篇论文中，作者推测，硫的来源可能是古代火山活动产生的气体。冷却后，这些气体可能保存在火星表面之下，包括保存在包合物中——这是一种能够封存气体的冰状结构。形成格迪兹谷的侵蚀作用可能降低了压力，释放了气体，而这些气体的化学反应可能在原地、无需高温便形成元素硫。该矿床的年龄估计为31亿至28亿年。

另一组研究人员在2026年7月发表于《地球物理研究快报》的一项研究中，在实验室内以室温制得了元素硫的微观晶体。为此，他们在酸性水环境中将溶解的硫化物与氯酸盐混合。较低浓度的氯酸盐有利于元素硫的形成，而较高浓度则形成硫酸盐。作者指出，在更长时间内，类似反应可能形成更大的矿床。

火星上已知存在硫酸盐，但元素硫具有不同的来源。硫是对生命重要的元素，但实验室实验表明，其在火星上的形成并不一定需要活的生物体。

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