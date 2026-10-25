韩国外交部和统一部未就计划迁往行政城市世宗一事与其他政府机构交换正式函件。这一点载于国民力量党议员金大植获得的部门答复中，《韩国先驱报》报道。

2031年前的搬迁计划

10月13日，政府宣布计划在2031年前实施第二轮中央政府机构迁往世宗的工作。该计划未对负责外交政策和国家安全的部门作出例外规定。为实施该计划，当局拟修订有关行政城市的特别法，并建设新的政府办公楼。

针对与内政部和其他机构交换的正式文件的询问，外交部表示，目前尚未向相关部门发送或从其收到正式函件。统一部也表示，没有此类函件往来的记录。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

安全与外交工作问题

国防部没有直接回答是否交换过正式文件，但表示正就搬迁细节与相关机构进行密切磋商。该部门指出，其力求确保对作为最高统帅的总统提供不间断支持，并维持战备状态。

外交部表示，将与其他部门进行充分磋商，以确保外交工作不会受到中断。统一部尚未考虑是将韩朝通信和安全设施迁往世宗，还是保留在首尔。韩朝通信渠道自2023年4月7日起一直未运作，尽管该部门仍在尝试与朝鲜联系。

金大植表示，迁移负责外交事务和安全的部门与国家安全及危机应对直接相关。他呼吁政府说明在作出决定前进行了哪些评估和磋商，以及为防止安全和紧急应对出现漏洞准备了哪些措施。

关注我们在