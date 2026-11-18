代表数百名脑损伤橄榄球运动员提起的两起诉讼，可能因屡次未能在期限内披露医疗文件而被撤销。原告法律团队正请求将满足相关要求的期限延长至1月，卫报》报道。

围绕文件的争议

原告多次错过法院规定的向被告提交文件的期限。世界橄榄球联合会、英格兰橄榄球联盟和威尔士橄榄球联盟的代表表示，由于仍未收到必要的医疗材料，他们无法完成潜在测试案件名单的编制。

目前的听证会原本是为计划于明年10月审理案件进行准备的一个阶段。相反，各方正在争论是否应因违反法院命令而撤销这些诉讼。法院此前已准许原告免受该项制裁，但其代表正在请求再次延长期限。

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更换律师事务所

6月，KP Law律师事务所接手了该案。此前的律师事务所Rylands Garth已不再参与此案。球员的首席大律师保罗·唐斯KC表示，在交接时该案处于混乱状态，并称Rylands Garth的工作是一次严重失败。

KP Law提交了另外2,000份与医疗检查有关的文件，并表示其在过去99天内完成的工作多于此前三年。与此同时，法庭获悉，在涉及橄榄球联盟的诉讼中，385名球员中只有36人拥有诊断证明信。科特法官指出，在没有此类文件的情况下将人纳入案件似乎很奇怪。

唐斯表示，Rylands Garth没有一个统一的数据库来显示哪些文件已经提交。他还表示，在就其退出案件达成协议之前，前一家律所没有向KP Law提供现有文件。这些诉讼的后续命运取决于高级法官库克和科特法官就延长期限作出的决定。

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