两艘载有俄罗斯柴油、最初将美国东海岸列为目的地的受制裁油轮已改变航线。一艘正驶往巴西，另一艘正驶往地中海，PBS NewsHour报道称，相关信息援引Kpler公司的数据和MarineTraffic服务。

油轮航线发生变化

两艘船都于上个月从俄罗斯波罗的海港口普里莫尔斯克出发。英国《金融时报》最先报道了它们改变航向的消息。它们分别是俄罗斯油轮Talisman和悬挂塞拉利昂国旗的Leruo。

第三艘船位于北大西洋，正驶向美国，但已将标注的目的地从纽约改为“for orders”。这意味着卸货地点仍未确定。Kpler分析师马特·史密斯表示，目前尚不清楚这些俄罗斯柴油货物是否在美国有买家，第三艘油轮也可能改变航向。

围绕进口的争议

美国总统唐纳德·特朗普于10月9日宣布，他与侵略国俄罗斯总统弗拉基米尔·普京达成协议，立即向美国和全球市场供应超过30万公吨俄罗斯柴油。美国在俄罗斯于2022年入侵乌克兰后禁止进口俄罗斯能源产品。

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白宫和克里姆林宫没有说明该协议是否以书面形式确定，也没有披露价格、付款条件和参与公司的名单。美国财政部暂时允许在4月7日之前进行俄罗斯柴油的销售、运输、卸货和进口交易，尽管此类业务通常受到制裁。

新泽西州州长米基·谢里尔呼吁该州港口运营商和码头所有者不要接收载有此类燃料的船只。她表示，特朗普政府无权取消国会通过的进口禁令，该州将利用法律和监管手段，阻止公共设施和企业处理俄罗斯燃料。两党参议员组成的一个团体也呼吁特朗普放弃这项协议。

克里姆林宫表示，他们没有商业供应的细节，但所有柴油都会找到买家。普京的特别代表基里尔·德米特里耶夫称《金融时报》的报道不实，并表示原定前往美国的油轮仍在按航线行驶。

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