总部位于美国旧金山的 Anthropic 公司数学家莱文特·阿尔波格表示，人工智能系统 Claude 帮助他证明了黎曼猜想。两家组织称，它们独立验证了他的解法。据《卫报》报道，阿尔波格在其网站上发布了一份说明和计算机代码，并表示自己为这一解法工作了大约六周。

Lean 代码验证

阿尔波格公开了用 Lean 编程语言编写的代码。他表示，该代码能够验证相关结论。在代码发布后，Lean Focused Research Organization 和 Mathlib Initiative 表示，它们已验证这名数学家的解法。

两家组织在联合声明中表示，它们完全确信黎曼猜想证明的正确性，并祝贺阿尔波格取得这一成就。这名数学家本人称，Claude 在工作中协助了他，而在解题的最后阶段，据他所说，人工智能的贡献远远超过了他自己的贡献。

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千禧年难题

黎曼猜想由德国数学家伯恩哈德·黎曼于1859年提出。它涉及素数的分布——素数是大于一且只能被自身和一整除的整数。黎曼研究了素数在数轴上出现的频率，并制定了一个公式，用于估算某一数值以内的素数数量。

黎曼猜想是 Clay Mathematics Institute 于2000年选定的七个千禧年难题之一。该研究所为解决其中每一个问题提供100万美元的奖励。《卫报》还指出，一些数学家对私营科技公司和人工智能在解决复杂数学问题中日益增长的作用表示担忧。

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