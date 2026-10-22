日本大阪府泉佐野市和泉大津市的地车节上发生了两起独立事故，造成两名参与者死亡。本月早些时候发生的悲剧重新引发了对这项已有300年历史传统安全性的讨论，《日本时报》报道。

在节日期间，参与者拉动重约四吨的沉重木制平台。这些平台既没有刹车也没有转向装置，因此移动和急转弯动作，包括90度转弯和正面碰撞，完全由人来控制。移动中的失误可能导致与建筑物相撞，或平台翻倒压向参与者。

风险是传统的一部分

对于大阪府南部工人阶层的泉州地区居民而言，危险是节日传统不可分割的一部分。42岁的公司职员武次优盖自幼参与地车节，并曾在平台顶部担任大工方12年。担任这一角色的参与者在平台顶部移动，并在转弯和碰撞时用扇子向下方团队发出信号。

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优盖表示，参与者了解风险，但认为参与是自愿选择，并不考虑取消节日。他说，为通常在9月和10月举行的地方庆典所做的准备全年持续，而参与者之间的联系从学生时代就开始形成。

安全规则与责任

十年前，优盖所在地区曾有一名参与者在平台碰撞中死亡。此后，滨八町地区收紧了此类碰撞的规则，对冲击力和参与者站位实施了严格限制。优盖称，自那以后，该地区在节日期间没有发生死亡或重伤事件。

据岸和田市旅游部门称，该节日由八个地区约80个街区的地方协会自主组织。市政府不举办该节日，但提供行政支持、卫生服务、厕所及面向游客的防暑措施。没有一个专门机构协调整个地车节网络的安全，因此相当大一部分责任仍由地方协会承担。

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