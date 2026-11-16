来自“犹太力量”党的两名以色列议会议员——利莫尔·松·哈尔-梅莱赫和哈纳梅尔·多尔夫曼——访问了约旦河西岸耶利哥郊区的一个新犹太人定居点。他们表示支持该定居点的发展，并将这一社区的建立视为废除《奥斯陆协议》运动的一部分，《耶路撒冷邮报》报道。

耶利哥附近的八栋房屋

据该报报道，在“纳哈拉”运动与本雅明地区委员会协调购买了耶利哥郊区、靠近哈斯蒙尼王朝宫殿的八栋房屋后，这个新街区得以建立。访问期间，议员们由该运动负责人兹维·埃利梅莱赫·沙尔巴夫陪同，他介绍了定居点进一步发展的计划。

议员们与居民会面，并表示支持扩大该社区。他们在联合声明中称，这个新定居点是争取废除《奥斯陆协议》斗争的一部分。

呼吁废除相关协议

松·哈尔-梅莱赫表示，犹太定居者重返耶利哥地区是这场斗争的一部分。她还呼吁恢复加沙地带的犹太人定居点。

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多尔夫曼则表示，在他看来，新社区中每一栋有人居住的房屋和每一个家庭都会削弱《奥斯陆协议》对当地现实的影响。沙尔巴夫称，入住购买的房屋是迈向他所说的“历史性纠正”的第一个重要步骤。

以色列议会中的法案

在第26届以色列议会开始工作时，利莫尔·松·哈尔-梅莱赫提出了一项废除《奥斯陆协议》、《希伯伦协议》和《怀河备忘录》的法案。该提案还规定归还根据这些安排移交的领土。

根据该倡议文本，在奥斯陆进程框架内达成的所有协议，以及后续安排，都必须被废除，并不再对以色列国具有约束力。

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