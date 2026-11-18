在美国旧金山，亚马逊创始人杰夫·贝索斯表示，他直接参与了罗伯特·帕丁森饰演詹姆斯·邦德一角的最终遴选。他在 Semafor 举办的“Silicon Valley & The World”会议上谈到了选角过程。

五名候选人进入最终阶段

据《明镜周刊》报道，亚马逊米高梅工作室将候选人名单缩减至五名演员。每人都在片场身着戏服录制了三场戏。贝索斯称，周五参与遴选的人员花了数小时观看并评估试镜，三天后公布了决定。

贝索斯说，在观看试镜前，团队因帕丁森的知名度而有所犹豫：他们考虑邀请一名知名度较低的演员出演该角色。不过，他表示，在看过录制内容后，显然帕丁森适合特工007这一角色。贝索斯称，这一决定实际上没有争议。

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下一部关于特工007的电影

贝索斯没有透露另外四名最终候选人的名字，只表示他们都“很出色”。据该媒体消息，被考虑出演这一角色的演员包括卡勒姆·特纳、乔什·奥康纳、杰克·劳登和尼古拉斯·霍尔特。

这部新片将是首部在亚马逊米高梅工作室创意控制下制作的詹姆斯·邦德电影。2025年，该公司从该系列长期制片人芭芭拉·布罗科利和迈克尔·G·威尔逊手中获得了这一控制权。丹尼斯·维伦纽瓦将执导该片，《浴血黑帮》创作者史蒂文·奈特正在撰写剧本，艾米·帕斯卡和大卫·海曼将担任制片人。拍摄计划于2027年开始，预计于2028年上映。

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