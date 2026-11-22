美国众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，民主党将在新一届国会开始工作时推动禁止国会议员交易股票。他在接受CBS News采访时作出上述表示，The Hill报道。

目前领导众议院民主党少数派的杰弗里斯表示，有必要整顿华盛顿。根据他的说法，这涉及国会、最高法院和美国政府。

民主党的计划

这名政治人士指出，众议院民主党人将在新一届国会工作一开始就推动禁止国会议员交易股票。该媒体写道，在本月的中期选举后，民主党重新夺回了众议院和参议院的控制权。

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上周三，众议院民主党人提名杰弗里斯为议长候选人。民主党党团中有251名成员投票支持他，另有11人未支持他。如果当选，他可能成为首位非裔众议院议长。

参议院投票

9月底，参议院民主党人阻止了《停止内幕交易法案》（Stop Insider Trading Act），该法案规定禁止国会议员购买上市公司的新股票。民主党人表示，该文件对防范可能的腐败保护不足。

53名参议员投票支持推进该法案，47人投票反对。进入进一步审议需要60票，并且没有任何民主党人支持该倡议。The Hill称，杰弗里斯明年的其他优先事项包括取消共和党人通过的Medicaid削减措施，以及扩大ObamaCare税收抵免。

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