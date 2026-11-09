电视制片人杰迈玛·戈德史密斯表示，她的前伴侣拉塞尔·布兰德在2014年的一起暴力事件中对她实施了人身攻击。她称，自己曾报警要求警方将布兰德带离她的家，但因担心媒体关注她当时尚未成年的孩子，决定不提出指控，也不公开谈论此事。她在X平台的一篇帖子中谈及此事，《卫报》报道。

戈德史密斯的声明

戈德史密斯称，她本人曾遭受布兰德的“暴力、胁迫控制和虐待”。她还表示，自2014年以来，她没有见过他，也没有与他交谈过。戈德史密斯称，她的经历无法与在布兰德案件中作证的女性所遭受的痛苦相提并论，但那段时期给她带来了长期影响。

她表示，自己曾协助记者披露针对布兰德的指控，这些内容刊载于2023年Channel 4的《Dispatches》纪录片项目，以及《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》的报道中。戈德史密斯还表示，如果刊登受害者讲述的媒体机构遭到起诉，她准备在法庭上就他的虐待行为作证。

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布兰德的判决及2014年的法院禁令

上周四，布兰德被判强奸一名女粉丝以及在2004年至2009年间的不同事件中对三名女性实施性侵犯罪名成立。他还被判另外两项强奸指控及一项企图实施猥亵袭击指控不成立。判决后，布兰德被判处超过10年监禁。

戈德史密斯还评论了媒体重新关注她与布兰德在2014年针对西尔维娅·伯基获得的一项有关骚扰的法院禁令。伯基在2014年6月受雇前往戈德史密斯家中为布兰德按摩后，向警方提出了针对布兰德的指控。戈德史密斯表示，她全程都在场，当时没有看到任何不当之处。据《卫报》报道，该法院禁令禁止伯基向任何人讲述她针对布兰德的指控。

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