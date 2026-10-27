在台湾，中国正试图通过向与民主进步党立法委员、台北市长候选人沈伯洋有关的人士和企业施压，孤立沈伯洋。一名熟悉国家安全事务的消息人士表示，《台北时报》报道。

向候选人周边人士施压

该消息人士称，北京无法轻易利用中国市场直接向沈伯洋施压，因此将重点放在参加其竞选活动或与他一同露面的台湾艺人和企业上。该消息人士认为，中国通过威胁这些人士和企业的商业利益，试图劝阻其他人参与竞选，并限制该候选人获得资源和支持的能力。

该消息人士评估称，这种压力可能迫使个人和企业避免与政治人物进行甚至普通的职业接触。如果潜在支持者因其在中国自身的商业利益而不敢与候选人会面、接受其邀请或公开与其合作，竞选活动将失去阐明自身立场和吸引新支持者的机会。

电视主持人的声明

电视主持人蔡康永10月4日出席沈伯洋竞选总部开幕活动后，受到中国当局和网民的批评。周日晚间，他在中国社交网络上发布了一则道歉帖文，并表示自己从未支持台湾独立。

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蔡康永的经纪人解释说，这名主持人参加活动是为了在可能对沈伯洋进行采访前更好地了解他。与此同时，这名电视主持人在中国的商业伙伴继续与他保持距离。

沈伯洋表示，在他看来，蔡康永帖文发布的时间是由外部力量决定的。他称，这一情况表明中国干预台湾人自主作出决定的能力。蔡康永的声明出现在其对手、寻求代表中国国民党连任的台北市长蒋万安竞选总部计划开幕的前一天。

此前曾表示将出席该活动的蔡康永，参加了蒋万安竞选总部的开幕活动。蒋万安表示，他尊重这名主持人的帖文和政治立场，也不接受因政治观点而威胁他人的行为。

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