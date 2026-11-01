尼日利亚北部吉加瓦州将传统仓加亚学校体系改革预算从2025年的18.2亿奈拉增至2026年的35亿奈拉。据Premium Times报道，这笔资金将用于面向阿尔马吉里儿童——传统伊斯兰学校学生——的资本性和经常性项目。

结合宗教教育与普通教育

改革由新成立的吉加瓦州仓加亚教育委员会协调。有关该机构的法律于2024年通过，赋予其法律权限、独立监督和预算自主权。该教学模式在联邦加速基础教育计划框架内，将《古兰经》和阿拉伯价值观的学习与英语、数学和自然科学基础课程相结合。

该计划还纳入了职业技能：抹灰、木工、管道维修、电气安装、裁缝和书法。委员会执行秘书阿布巴卡尔·哈米苏表示，这些领域旨在帮助学生获得日后独立所需的实用技能。

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学校与居住条件

该州已建成三所区域性大型仓加亚学校，并扩建了杜策、林吉姆和卡芬-豪萨地区的示范中心。哈米苏称，这三个地区的示范机构设有职业培训和教师培训中心、清真寺、厨房，并可获得清洁水源和太阳能。

当局还在对2012年联邦试点项目设立的七所仓加亚示范学校进行全面升级和扩建。预计这将使其能够额外接收超过7,500名儿童。在30个选区的60所社区仓加亚学校中，计划为超过6,000名儿童建设阅读棚、新教室和卫生基础设施。

该州正与国家阿拉伯和伊斯兰教育委员会合作，开展为期六个月的教师培训，并让学生有机会参加标准化考试，以获得认可的中等教育证书。对吉加瓦27个地区非正规教育的普查记录了10,197个中心，共有1,116,289名学生。数据显示，66%的阿尔马吉里学生依赖社区支持来获得每日膳食，61.1%的睡眠场所需要大修。

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