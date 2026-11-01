在2027年肯尼亚大选前，围绕夸莱县县长职位的政治竞争正在形成。代表ODM党的矿业和蓝色经济部长哈桑·乔霍表示，该政治力量有意巩固其在该地区的地位。青年、创意经济和体育部长萨利姆·姆武里亚支持由执政党UDA继续掌控该县。

据Nation Kenya报道，乔霍在夸莱的一场集会上表示，ODM需要加强自身力量，不能让其他政党占据其在该国海岸地区的传统政治地位。

ODM候选人承诺团结

现任夸莱县长法图马·穆罕默德·阿查尼正处于其首个任期，可能面临来自ODM的竞争。该党的潜在竞逐者——哈马迪·博加教授和商人伦加齐·曼加莱——同意合作并支持一名候选人。

在2022年选举中，博加以53,972票位居第二，阿查尼则以59,674票获胜。曼加莱当时代表Pamoja African Alliance参选，位居第三；该党停止活动后，他随后加入ODM。

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夸莱在议会的代表法图马·马西托呼吁博加和曼加莱在ODM确定候选人之前维持联盟。她还表示，该党计划提名竞逐除总统职位外的所有民选职位，并将在总统选举中支持总统威廉·鲁托。

姆桑布韦尼补选

姆武里亚将即将到来的县长职位争夺比作2020年姆桑布韦尼选区的补选。当时，身为蒙巴萨县长的乔霍支持ODM候选人奥马尔·博加，即哈马迪·博加的弟弟。曾是ODM成员、时任夸莱县长的姆武里亚则支持独立候选人费萨尔·巴德尔。

巴德尔在那次补选中以15,251票击败获得10,444票的博加。阿查尼则表示，她预计将获得连任，并援引该县实施的发展项目作为依据。

鲁托总统10月访问海岸地区期间，没有参与UDA与ODM在夸莱的对立。他转而呼吁当地政治人士搁置分歧，并加强广泛的政治协议。

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