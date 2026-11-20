梅赛德斯车手乔治·拉塞尔在拉斯维加斯大奖赛第二次自由练习赛中跑出最快圈速。他以0.071秒领先阿尔派车手皮埃尔·加斯利，法拉利车手夏尔·勒克莱尔排名第三，落后领跑者约0.3秒，天空体育报道。

降雨限制第一次练习赛

由于整场比赛期间持续的大雨，车手在第一次练习赛中没有完成任何计时圈。第二次练习赛前降雨减弱，因此车队能够进行更多圈的测试。不过，赛道仍然潮湿并逐渐变干，因此车手没有使用干地轮胎。

在更潮湿的条件下，勒克莱尔和迈凯伦车手兰多·诺里斯交替做出最快成绩，后者赢得了上一站巴西大奖赛。最终，诺里斯排名第七，落后于红牛车手伊萨克·哈贾尔、队友奥斯卡·皮亚斯特里以及法拉利车手刘易斯·汉密尔顿。

处罚和维斯塔潘的问题

新科一级方程式世界冠军基米·安东内利在第二次练习赛中排名第八，但将受到发车位后退五位的处罚。原因是他本赛季第二次超过内燃机使用限额。

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皮亚斯特里、威廉姆斯车手卡洛斯·塞恩斯和阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔因超过动力单元不同部件的限额，均面临发车位后退十位的处罚。哈斯车手奥利弗·贝尔曼将从发车区末位起步。

马克斯·维斯塔潘当天大部分时间待在维修区，总共只跑了10圈，在第二次练习赛中排名第13位。他在行驶期间抱怨发动机动力不足。当天唯一一次红旗由一个被吹到赛道最后一个高速弯处的塑料袋引发。

梅赛德斯和迈凯伦为拉斯维加斯带来了升级，但由于降雨，几乎无法评估其效果。根据预报，排位赛和正赛将在干燥天气下进行。

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