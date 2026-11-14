法国柔道选手泰迪·里内尔宣布有意参加法国总统选举。据《独立报》报道，为参加定于4月举行的首轮投票，这名37岁的运动员需要获得至少500名民选官员的支持。

竞选活动的第一步

里内尔以访问巴黎北部郊区的一家医院开启了竞选活动。在与医院工作人员会面后，他表示仍在制定竞选纲领，并未回答记者提问。

这名运动员将自己定位为一名超越传统左右派划分的政治人物。在宣布参选的视频以及接受《巴黎人报》采访时，里内尔谈到了恐惧、愤怒、社会分裂以及人们对未来的不确定性。不过，他目前尚未提出解决这些问题的具体建议。

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候选人的门槛

法国自1981年选举以来一直实行候选人须获得500名民选官员支持的要求。该要求旨在限制候选人人数，并筛除不严肃的参选申请。昂热大学政治学教授弗朗索瓦·于尔曼指出，政治建制之外的人很难跨越这样的门槛。

里内尔拥有5枚奥运金牌，并在社交媒体上拥有超过330万粉丝。益普索研究总监马蒂厄·加拉尔认为，这名运动员代表着革新，但缺乏政治经验可能成为他的弱点。报道还指出，里内尔出生于法国加勒比海岛屿瓜德罗普，并在巴黎长大。

对手的反应

极右翼候选人玛丽娜·勒庞表示，在了解里内尔竞选纲领的内容之前，她无法评价其竞选活动。该报目前认为，勒庞是在取代总统埃马纽埃尔·马克龙的竞争中最被看好的候选人。

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