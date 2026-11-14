在法国，五届奥运会柔道冠军泰迪·里内已宣布参选2027年总统选举，并公开与总统埃马纽埃尔·马克龙保持距离。这名运动员称总统的支持是“一杯毒酒”，France 24报道。

回应马克龙的言论

周一，马克龙表示，里内参加总统竞选“只会给国家带来好处”。这位37岁的柔道运动员在参观法国商品展销会时评论此番言论称：“我不是总统的信使。”

里内于周一宣布有意参选。当时他表示，自己担心法国出现深刻分裂。这名运动员将自己定位为那些不想在两个政治极端——极右翼和激进左翼——之间作出选择的选民的替代选择。

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候选人的定位

这名来自法国海外领地瓜德罗普的运动员曾表示，他既不属于左翼，也不属于右翼。与此同时，一些人指责他试图重复马克龙的政治道路。

民调显示，极右翼候选人玛丽娜·勒庞可能在总统选举第一轮获胜，而激进左翼候选人让-吕克·梅朗雄可能与她一同进入第二轮。France 24指出，前总理爱德华·菲利普近几个月在民调中的排名已从第二位降至第三位。

里内在接受《巴黎人报》采访时表示支持养老金改革和降低社会缴费。同时，他谈到年轻人因出身、姓氏或肤色而面临的机会不平等问题。

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