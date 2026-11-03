在肯尼亚，伦理与反腐败委员会（EACC）正在调查一名环境部官员。该委员会认为，此人可能利用10家公司从总额为385,993,652肯尼亚先令的招标中获利。该官员自2009年起在该部工作，并在环境、气候变化和林业国务部门任职。

据Nation Kenya报道，EACC认为，该官员未披露其在赢得同一部门招标的公司中拥有的利益。涉嫌操作涉及11个财政年度，即从2014/2015年度至2024/2025年度。

建议的指控

EACC建议以10项获取犯罪所得、10项洗钱、利益冲突以及使用犯罪所得的罪名起诉该官员。这些建议还涉及10家公司、其董事、所有者以及银行账户签字人。

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委员会称，这些公司从该部获得了385,993,652.65肯尼亚先令。EACC称这笔资金为疑似犯罪所得，并表示，董事、所有者和银行账户签字人可能通过洗钱掩盖其来源。

材料被退回进一步完善

2026年6月30日，EACC将调查材料提交给肯尼亚公共检察署署长伦森·英贡加。英贡加将案件退回委员会，要求在可能将材料移交法院前纠正缺陷。

该案正在审查的公司包括Concept Three Company Ltd、ELMS Africa、Syndou Company Ltd、Tads Enterprises Ltd、Ping Transline Solutions Ltd、Denk Enterprises Ltd、Jenntech Systems Company Limited、Alibaba Tours and Travel Limited、Big Sky Tyres和Mijek Digital Systems Limited。EACC还在查明，该官员是否可能影响招标结果，使其有利于委员会认为与其有关联的公司。

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